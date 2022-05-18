سهيل الغرياني يطالب الدبيبة بتغيير النظام القضائي مثلما فعل أردوغان

طالب سهيل الغرياني، مدير قناة «التناصح» ونجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتغيير النظام القضائي مثلما فعل أردوغان.

وقال سهيل في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما حصل فجر اليوم هو (انقلاب) على الحكومة وليس كأي اشتباكات معتادة بين الكتائب”، على حد قوله.

وأضاف في منشور آخر “ينبغي على رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووسائل إعلام الحكومة توصيف المشهد والتعامل معه على هذا الأساس”، بحسب تعبيره.

وأضاف “أردوغان لما حصل الانقلاب، غير النظام القضائي وعدل مواطن الخلل في أنظمة الدولة لديه اللي سابقك بليلة سابقك بحيلة”.