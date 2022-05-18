ليبيا تشارك في الدورة الـ 54 لمؤتمر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا

شارك وفد من حكومة الوحدة الوطنية في الدورة الرابعة والخمسون لمؤتمر اللجنة الاقتصادية لأفريقيا الذي انعقد بالعاصمة السنغالية داكار .

وعكف المؤتمر على مناقشة ودراسة القضايا النظامية للجنة الاقتصادية لأفريقيا وكذلك تمويل الانتعاش في افريقيا وفتح آفاق جديدة .

كما دعا المؤتمر في دورته جميع أصحاب المصلحة الى تكثيف الجهود من أجل تحويل التهديد المستمر الذي تشكله جائحة كورونا الى مسرًع للنمو والازدهار على الصعيد العالمي.

يذكر أن الوفد الليبي ضم وزير التخطيط ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية.