الدبيبة يعفي “أسامة الجويلي” من إدارة الاستخبارات العسكرية

العنوان-طرابلس

أعفى رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء أسامة جويلي، من مهامه، وكلف المعاون بالمهام المنوطة مدير الإدارة، إلى حين تعيين مدير جديد، وفق قراره رقم “203” لسنة 2022 الذي نشرته منصة حكومتنا الثلاثاء.

وجاء ذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، الثلاثاء، بين قوات موالية للدبيبة وأخرى موالية لرئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير طرابلس، التي تسببت في أضرار مادية لممتلكات عامة وخاصة.

وكان قد كلف الدبيبة الجويلي مديرًا لإدارة الاستخبارات العسكرية في نوفمبر 2021، مع استمراره في مهامه السابقة.

وقبل القرار كان جويلي، يشغل منصب آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية.