رغم المطالبة بإغلاقه.. ناقلة مليونية ترسو في الحريقة لنقل مليون برميل إلى بريطانيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

رست اليوم الأربعاء الناقلة النفطية “ريد جيبوري كابتن دروجن” لشحن مليون برميل من النفط الخام لتكون وجهتها بريطانيا.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا24. قال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير. قد بلغ 220 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأشار المصدر إلى الناقلة تعتبر الناقلة المليونية الرابعة خلال شهر مايو الجاري التي شحنت من رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق قد نظمت أمامه عدد من الوقفات الاحتجاجية طالب منظموها بإغلاق الميناء.. ومنع التصدير من أجل تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير كل احتياجاتهم .

ويعتبر ميناء الحريقة النفطي في طبرق. والتابع لشركة الخليج العربي للنفط. من أهم الموانئ النفطية في ليبيا. لموقعه الجغرافي داخل خليج محمي من العوامل الجوية ولم تسجل فيه أي حالات إغلاق منذ افتتاحه عام 1967 .