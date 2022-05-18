سقوط قذيفة مورتر قرب السفارة الإيطالية في طرابلس وإصابة أحد حراسها

أصيب ضابط في الشرطة الدبلوماسية الليبية كان يحرس السفارة الإيطالية في طرابلس بجروح غير خطيرة اليوم إثر سقوط قذيفة مورتر قرب مقر البعثة الدبلوماسية الإيطالية في العاصمة الليبية، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقالت السفارة الإيطالية في طرابلس “نتمنى الشفاء العاجل لهشام، أحد أفراد الشرطة الدبلوماسية الذي أصيب بقذيفة سقطت خلال الاشتباكات صباح اليوم. نحن قريبون من العائلة والقبطان وزملائه في الشرطة الدبلوماسية. نتطلع إلى رؤيته مرة أخرى في الخدمة قريبًا”.