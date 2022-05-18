أحكام بالسجن على 5 مصريين أدينوا بتشكيل «خلية إرهابية»

قضت محكمة مصرية، أمس، بالسجن مددا مختلفة، لـ5 أدينوا بتشكيل «خلية إرهابية»، تحت اسم «المرابطين»، والتي تشير التحقيقات إلى تأسيسها بتكليف من ضابط الجيش المنشق هشام عشماوي، والذي تم إعدامه في وقت سابق، بعد إدانته بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

ووفق الحكم، الذي أصدرته «الدائرة الرابعة إرهاب»، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة (جنوب القاهرة)، أمس، وسط تشديدات أمنية مكثفة، السجن المؤبد (25 عاماً) للمدان «عبد الله عامر»، والسجن 15 عاما لـ«محمد أحمد عزب»، و10 سنوات لكل من «محمد أحمد مصطفى، ومحمد محمود ممدوح»، والسجن 5 سنوات لـ«أحمد محمد توفيق»، زوج شقيقة هشام عشماوي. ووفق تحقيقات النيابة العامة، فإنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو (أيار) 2017، أسس عامر خلية «المرابطين» بتكليف من عشماوي، بعد أن انفصل الأخير عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، ووجه لعناصر الخلية تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمدان الخامس أحمد توفيق تهم «تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة». وتشمل الاتهامات – وفقا للنيابة – تنفيذ «العديد من العمليات العدائية، وتمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة».

وعشماوي هو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، تم تنفيذ حكم بإعدامه في مارس (آذار) 2020، بعد إدانته، من قبل محكمة عسكرية، في نحو 15 جناية بما في ذلك هجوم على نقطة تفتيش حدودية مع ليبيا في عام 2014، قتل فيها 22 جندياً. وكان عشماوي اعتُقل في ليبيا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 وسُلم إلى مصر في مايو (أيار) 2019. في السياق ذاته، قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ«الانضمام لجماعة إرهابية بعين شمس»، لجلسة اليوم (الأربعاء)، لسماع مرافعة الدفاع.

وخلال الجلسات السابقة استمعت المحكمة لتلاوة أمر إحالة المتهمين، وخلال تلك الجلسة طلبت النيابة معاقبة المتهمين بنصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة. ووجه للمتهمين وآخرين تهم «الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون في القضية برقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة».