قزيط: محاولة باشاغا الدخول لطرابلس دون موافقة مجلس الدولة تنقصها الحصافة السياسية

اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط، أن ما حدث في العاصمة طرابلس، من اشتباكات مسلحة، هو خير دليل على أن الصراع الحالي “من أجل السلطة والمال، ولا يمكن تبريره بأي شعارات”.

وانتقد “قزيط” في تصريحات صحفية، “أي محاولة لدخول العاصمة من قبل حكومة باشاغا دون موافقة مجلس الدولة وانتهاء المدة الزمنية لحكومة الوحدة المؤقتة”.

وختم قائلًا إن “أي محاولة لدخول العاصمة وانتزاع السلطة دون توفر هذه الركائز الأساسية هو عمل تنقصه الحصافة السياسية”.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة طرابلس شهدت أمس الثلاثاء اشتباكات بين قوات موالية لعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، وأخرى موالية لرئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، عقب دخول الأخير إلى العاصمة والتي تسببت في أضرار مادية لممتلكات عامة وخاصة.