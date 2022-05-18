الحزب الديمقراطي: تحريض حكومة الدبيبة للمجموعات المسلحة يشعل الأوضاع في ليبيا

العنوان-طرابلس

دعا الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه، محمد صوان، المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة وواقعية لدعم إجراء الانتخابات، وفي مقدمة ذلك “دعم حكومة شرعية ومتوافق عليها، وقادرة على تسهيل إجراء الانتخابات في مختلف ربوع ليبيا”.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان له: أنه “تابع بقلق شديد ما حدث الثلاثاء في العاصمة طرابلس من إصرار الحكومة منتهية الولاية على اللجوء إلى العنف، واستخدام القوة للاستمرار في فرض الأمر والامتناع عن تسليم السلطة للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب وتحريضها واستخدامها للمجموعات المسلحة في إشعال الأوضاع وجر الأطراف إلى المواجهة المسلحة”.

وأوضح الحزب أن “الحل في ليبيا لن يكون إلا سياسيًا، وعبر التوافق الذي تأسست بوادره بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بإرادة ليبية خالصة ونتج عنه إصدار التعديل الدستوري الثاني عشر وتكليف الحكومة الليبية”.

واستنكر الحزب “التحريض الوارد على لسان الدبيبة ضد عمل الأحزاب وخياراتها السياسية المختلفة معه محملاً إياه المسؤولية القانونية عن ذلك، مستغربًا استمراره في تسويق أن حكومته هي الضمان الوحيد لإجراء الانتخابات في ظل عجزها الواضح عن ذلك، وعن أداء مهامها في أكثر من ثلثي ليبيا.. وإعلانها القطيعة مع أغلب أطراف العملية السياسية”.

كما دعا الحزب الديمقراطي إلى “تغليب لغة الحوار والعقل، والتمسك بالتوافق كخطوة أساسية لحل الصراع وعدم الانجرار وراء دعوات التصعيد والعنف”.