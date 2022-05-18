مكافحة الأمراض: نسبة إصابات كورونا الأسبوعية بلغت 2%

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تفاصيل التقرير الأسبوع الوبائي الـ 19 لعام 2022، فيما يتعلق بفيروس كورونا، عن الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري، مشيرًا إلى أن عدد العينات المفحوصة بلغ 1,706 عينات، مقارنة بـ 755 عينة في الأسبوع السابق.

وتبين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 29 حالة بنسبة إيجابية بلغت 2%، فيما لم يتم تسجيل أي حالات وفاة هذا الأسبوع.

وارتفع عدد المطعمين ضد الفيروس بالجرعة الأولى إلى 2,215,855 شخصًا، وبالجرعة الثانية إلى 1,141,938 شخصًا، وبالتعزيزية إلى 98,414 شخصًا.

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