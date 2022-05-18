جبريل أوحيدة: ليبيا يحكمها السلاح منذ 2012 خاصة في طرابلس 

أكد عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة: أن “ليبيا يحكمها السلاح منذ 2012 خاصة في طرابلس”.

وقال «أوحيدة» في تصريح تلفزيوني لقناة الحدث، إن ” كل السلطات التشريعية التي تعاقب على ليبيا، لم يكن لها أي سيطرة على ما يحدث في ليبيا”.

وأضاف أن “رئيس الحكومة الوحيد الذي اتسم بالشجاعة وقالها صراحة هو عبد الرحيم الكيب، حينما قال أن هناك سلطة حقيقية وواقعية غير الحكومة هي من تحكم العاصمة”.

وتابع؛ «أوحيدة» ” نعرف جميعًا أن طرابلس يحكمها السلاح، وأن أي حكومة تأتي ما عليها إلا أن تكون واجهة لهذه الأطراف المسيطرة وهذا هو الواقع، فكل تلك الحكومات واجهة فقط منها من هو فاقد السيطرة تماما، ويسير وغير مخير في اتخاذ إجراءاته”.

وحول موقف مجلس النواب فيما يتعلق بحكومة الدبيبة؛ أشار إلى أن المجلس ” لم يختر هذه السلطة التنفيذية، فالجهة التي اختارتها هي لجنة حوار الـ 75 التي جاءت بطريقة مشبوهة تماما عن طريق ما يسمى مركز الحوار الإنساني، الذي اختار الشخصيات بطريقة تناسب أطراف ودول ومافيات لها مصالح خاصة في ليبيا بعيدًا عن المصلحة الوطنية لليبيين”.

وأكمل أن لجنةالحوار؛ جاءت بهذه السلطة، “وكان حينها مجلس النواب منقسمًا والتئم لشعوره بالخطر الذي يحاك ضد ليبيا، وأعطى الثقة لهذه الحكومة على أمل أن تصل بنا إلى انتخابات في موعد محدد”، مردفًا “ولكن للأسف عندما تبين لمجلس النواب أن هذه الحكومة أو السلطة التنفيذية بصفة عامة التي اختارها الحوار السياسي بعيدة كل البعد عن الوصول إلى الانتخابات سحب منها الثقة”.

وختم «أوحيدة» موضحًا أن “ما حدث الآن وما سيحدث في كل مرة، من يريد أن يدخل إلى العاصمة ويكون واجهة، يحب أن تكون تلك الأطراف المسلحة راضية عنه التي هي متباينة في العاصمة”.