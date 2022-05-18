فرنسا تدعو الجهات الفاعلة في ليبيا إلى التقيد بوقف النار

وجّهت فرنسا دعوة إلى جميع الجهات الفاعلة الليبية؛ من أجل الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف والتقيّد باتفاق وقف إطلاق النار.

ودعت باريس الجهات الفاعلة الليبية إلى عقد حوار حقيقي للتوصل إلى حل سياسي مستدام، يقتضي تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة في أسرع وقت ممكن.

وشهدت طرابلس توترًا أمنيًا منذ ساعات فجر الثلاثاء الأولى، بعد أن دخل رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إلى العاصمة رفقة عدد من الوزراء، قبل أن يغادرها لاحقًا بحسب ما أعلنه مكتبه الإعلامي.

جدير بالذكر أن المجلس الرئاسي دعا جميع الأطراف إلى عدم تحويل الخلافات السياسية إلى نزاع مسلح قد يؤدي بالبلاد إلى منزلق خطير يهدد أمن المدنيين.

وطالب المجلس بالتهدئة وضبط النفس وتجنيب طرابلس وكل المدن “أيّ استخدام للقوة أو التلويح بها، وتجنب أيّ إقحام للأطراف العسكرية في الخلافات السياسية”، بحسب ما جاء في تغريدة للمتحدث الرسمي باسم المجلس، نجوى وهيبة.

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