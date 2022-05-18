بوقعيقيص: التسريبات عن اتفاق عقيله والمشري خطوة واعدة لاسترجاع ليبيا

أكدت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي، أنها تبارك التسريبات عن الاتفاق بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، وخالد المشري، رئيس مجلس الدولة.

وقالت بوقعيقيص، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “أبارك هذه التسريبات عن الاتفاق بين السيد عقيلة رئيس مجلس النواب والسيد المشري رئيس مجلس الدولة، فإن صحت أجدها تكفير عن كل ما فات وخطوة واعدة باسترجاع ليبيا وبنائها من جديد”.

وأضافت “هي الفرصة السانحة لأن يكون للمجلس الرئاسي دور عظيم في المشهد القادم عبر كونه الإطار الضامن لنفاذ بنود الاتفاق وإلتزام كل الأطراف بالمخرجات”.

وتابعت “هو المجلس الذي نحمد الله أنه أستطاع الاحتفاظ بحياده والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والآن جاءت اللحظة الموعودة التي يثبت فيها أنه لكل ليبيا ويقود مسيرة الأمن والسلام وألا يغفل عن الدعم الدولي اللازم”.