بوقعيقيص: إن صحت التسريبات أبارك اتفاق صالح والمشري | أخبار ليبيا 24

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أعلنت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي آمال بوقعيقيص. اليوم الثلاثاء. ترحيبها بالاتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقالت بوقعيقيص في منشور عبر حسابها على “فيسبوك” :”أبارك هذه التسريبات عن الاتفاق بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب وخالد المشري رئيس مجلس الدولة”.

وتابعت عضو ملتقى الحوار :”إن صحت أجدها تكفير عن كل مافات. وخطوة واعدة باسترجاع ليبيا و بنائها من جديد”.

وأكدت بالقول :”هي الفرصة السانحة لأن يكون للمجلس الرئاسي دورًا عظيمًا في المشهد القادم. عبر كونه الإطار الضامن لنفاذ بنود الاتفاق والتزام كل الأطراف بالمخرجات”.

وذكرت بوقعيقيص :”الرئاسي. هو المجلس الذي نحمد الله أنه استطاع الاحتفاظ بحياده والوقوف على مسافة واحدة من الجميع. والآن جاءت اللحظة الموعودة التي يثبت فيها أنه لكل ليبيا ويقود مسيرة الأمن والسلام وألا يغفل عن الدعم الدولي اللازم”.