الدبيبة يكلف بحصر الأضرار الناجمة عن اشتباكات المجموعات المسلحة بجنزور

كلف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بحصر الأضرار التي شهدتها بلدية جنزور مطلع الأسبوع الجاري، وتقدير التعويضات المناسبة للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

واختص القرار وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، وعميد المجلس البلدي جنزور، ومدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي، ومدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.

يشار إلى أن اشتباكات مسلحة قد اندلعت بين مجموعات مسلحة تتبع وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوحدة المؤقتة مطلع هذا الأسبوع وتواصلت خلال ساعات ليل السبت وامتدت إلى ما بعد فجر الأحد في جنزور، وجرى إعادة فتح الطريق الساحلي بعد انسحاب الآليات المسلحة من محيط كوبري 17.