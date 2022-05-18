مطالبة بعدم الانجرار للعنف.. الخارجية الفرنسية تدعو إلى عقد حوار حقيقي في ليبيا

العنوان-باريس

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف والتقيُّد باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب المواجهات التي جرت أمس الثلاثاء في طرابلس.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، دعت فرنسا “الجهات الفاعلة الليبية إلى الشروع في عقد حوار حقيقي في سبيل التوصُّل إلى حل سياسي مستدام، يقتضي أيضًا تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة ومحايدة في جميع أرجاء ليبيا في أسرع وقت ممكن، تطبيقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتلبيةً لتطلعات الليبيين”.

ودعت السفارة التركية في وقت سابق جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالعقلانية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها قد تعرض الاستقرار للخطر.. مشيرة إلى أن حل المشاكل من خلال الحوار أمر ضروري. وفي هذه المرحلة الحساسة.

وكانت العاصمة طرابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات مؤيدة لرئيس الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وأخرى تابعة ومؤيدة لحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدببة وما نتج عنها من أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.