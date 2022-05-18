الخارجية الفرنسية: على الجهات الفاعلة في ليبيا الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف

دعت فرنسا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف وإلى التقيّد باتفاق وقف إطلاق النار، جاء ذلك عقب الأحداث التي جرت يوم أمس في طرابلس.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها: ندعو الجهات الفاعلة الليبية إلى الشروع في عقد حوار حقيقي في سبيل التوصّل إلى حل سياسي مستدام، يقتضي أيضًا تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة ومحايدة في جميع أرجاء ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأضاف البيان: يجب أن يعقد الحوار تطبيقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتلبيةً لتطلعات الليبيين.