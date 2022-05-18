انخفاض سعر صرف الدولار أمام الدينار

العنوان-طرابلس

سجل سعر صرف الدولار انخفاضا مقابل الدينار بفارق 20 درهما، اليوم الأربعاء، في السوق الرسمية.

وتراجع سعر الدولار مسجلا 4.80 دينار مقابل 4.82 الإثنين، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع اليورو بفارق 30 درهما، مسجلًا 5.05 دينار مقابل 5.02 دينار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 5.98 دينار مقابل 5.91 دينار.

وفي العملات العربية، استقر الدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي، وتراجع الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار، وانخفض الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار مقابل 1.31 دينار.

في حين حافظت كل من الليرة التركية واليوان الصيني على مستوى 0.31 دينار و0.71 دينار، على الترتيب.