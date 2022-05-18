ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

18 May, 2022

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في القيادة العامة للجيش الليبي ،لواء خالد المحجوب اليوم الأربعاء ،إن مداخل ومخارج بلدية أوباري تشهد حملات أمنية.

وأضاف المحجوب ،عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه حالملات الأمنية تقوم بها سرية حماية وتأمين مطار أوباري المدني.

وذكر مدير الإدارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للخطة الأمنية التي قامت بها قوة عمليات الجنوب بإمرة اللواء المبروك سحبان لتعزيز الأمن ومكافحة الجريمة بالمنطقة.

يشار إلى أن السرايا والألوية التابعة للقوات المسلحة الليبية تقوم بشكل متواصل بدوريات وجملات أمنية في عدد من مدن ومناطق الجنوب بصفة عامة