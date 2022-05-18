الحداد وعبدالقادر يبحثان تحديات العمل الإداري بالجيش

عقد رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الفريق أول ركن محمد الحداد، اجتماعًا مع رئيس هيئة التنظيم والإدارة اللواء خالد عبدالقادر، الأربعاء بمقر رئاسة الأركان العامة.

وركز الطرفان على مناقشة آلية عمل هيئة التنظيم والإدارة وتنسيق العمل بين الإدارات، وحلحلة الإشكاليات التي تواجه العمل الإداري بالجيش.

يشار إلى أن الاجتماع عقد بحضور مديري إدارات هيئة التنظيم والإدارة، وآمري التنظيم والإدارة بالرئاسات النوعية والمناطق العسكرية.

وكان الحداد، قد حثّ المسؤولين العسكريين، في وقت سابق، على ضرورة وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، في إطار جهود النهوض بالمؤسسة العسكرية، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها.

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