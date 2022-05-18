ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

18 May, 2022

تسلم وكيل وزارة الخارجية لشؤون القنصلية “مراد احميمة” أوراق اعتماد القائم بأعمال السفارة ورئيس البعثة الفلبينية لدى دولة ليبيا “هوان أنريكز ديانغ”.

وأكد احميمة خلال استقباله القائم بالأعمال لجمهورية الفلبين في مقر الوزارة على عمق العلاقات الثنائية التي تربط الدولتين، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه الجديدة؛ بما يعزز العلاقات بين البلدين.

كما أكد القائم بالأعمال “ديانغ ” حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقي