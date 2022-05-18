تعليق العمل بدائرة توزيع كهرباء سوف الجين جراء هجوم مسلح

قررت إدارة دائرة توزيع كهرباء سوف الجين بمدينة بني وليد تعليق العمل إثر تعرض الموظفين العاملين بالمقر لهجوم وإطلاق نار من قبل مجموعة خارجة عن القانون، اليوم الأربعاء، على ما أفاد أحد المهندسين العاملين هناك «بوابة الوسط».

وذكر المهندس، أن الإدارة ببني وليد قررت تعليق العمل بالمقر حتى إشعار آخر، ومحاسبة الأشخاص المعتدين، مطالبة الجهات الأمنية بالتدخل السريع لحل هذه الإشكاليات وحماية مكونات الشبكة الكهربائية التي تعاني الضعف وقلة الإمكانات.

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وأشار المهندس إلى أن دوائر توزيع الكهرباء في بني وليد تعرضت في السابق للسطو والسرقة والتخريب، في غياب تام للمجلس البلدي بني وليد والجهات الأمنية.