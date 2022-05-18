وقفة احتجاجية للمطالبة بالتحقيق في تعيين مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الجوية

نظمت النقابات الأساسية والعامة للنقل الجوي وقفة احتجاجية أمام المقر الرئيسي لشركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس، احتجاجا على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بتعيين مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الجوية الليبية.

وطالب المحتجون في بيان مرئي لهم، اليوم الأربعاء، بالتحقيق في الكيفية التي عُيّن بها مجلس إدارة جديد لشركة الخطوط الجوية الليبية.

ومن جانب آخر، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارًا بتعيين محمد محمد عبدالسلام شليبك رئيسًا لمصلحة الطيران المدني.

كما نص القرار رقم 418 لسنة 2022، على تعيين مصطفى عبدالحميد عمار مساعدًا لرئيس مصلحة الطيران المدني.

وتلزم المادة الثالثة من القرار الموقَّع في 30 أبريل الماضي، على العمل به من تاريخ صدوره، وإلغاء كل حكم يخالفه.