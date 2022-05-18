مدير أمن أوجلة أجخرة الجديد يتسلم مهامه رسمياً

شهدت منطقة الواحات -الأربعاء- مراسم استلام العميد علي حسن مهامه رسمياً، مديراً لمديرية أمن أوجلة أجخرة وفقاً لقرار وزير الداخلية.

والتأمت مراسم الاستلام بحضور أعضاء اللجنة المشرفة والمكلفة من وزارة الداخلية وضباط وأفراد من مديرية أمن أوجلة أجخرة، ورئيس مركز شرطة أوجلة ورئيس مركز شرطة المشروع.

يشار إلى أن جلسة تشاورية عُقدت بعد الانتهاء من مراسم التسليم، ناقش من خلالها أعضاء المجلس البلدي أوجلة أوضاع مديرية الأمن وأعمالها وما استجد بها من تطورات.

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