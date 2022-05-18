تركيا تدعو للهدوء والحوار والعقلانية وتعلن دعمها لمشاورات المجلسين

ناشدت السفارة تركيا جميع الأطراف الليبية العمل على ضبط النفس والتحلي بالعقلانية والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تعرض الاستقرار للخطر، مؤكدة أن الحفاظ على الهدوء هو من أولويتهم الرئيسية، ومشددة على أن حل المشاكل بالحوار أمر ضروري.

وقالت السفارة تعقيبا على اشتباكات طرابلس إنه من الضروري في هذه المرحلة الحساسة إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة، مؤكدة أهمية استكمال الأعمال الهادفة إلى إرساء أرضية قانونية متينة في أسرع وقت ممكن.

كما وأعربت السفارة عن دعمها لعمل لجنة المسار الدستوري المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري برعاية الأمم المتحدة.

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