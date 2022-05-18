دغيم: الحل في انتخابات بإشراف الرئاسي وتنفيذ الحكومتين معًا

جدّد عضو ملتقى الحوار السياسي عضو مجلس النواب زياد دغيم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة قبل نهاية موعد انتهاء خارطة الطريق، عادّ إياه خيارًا وحيدًا لإنقاذ البلاد من خطر فوضى ثورة شعبية قادمة أو حرب أهلية كبرى.

وأضاف دغيم في تصريح لمنصة “فواصل” أنه توجد قوانين انتخابية قائمة ويمكن للحكومتين معا (باشاغا والدبيبة) إدارة الانتخابات، كلٌّ منها في مناطق سيطرتها تحت إشراف المجلس الرئاسي والمفوضية.

وعدّ إنشاء حكومة ثالثة أو جديدة غير واقعي، واصفًا هذه الدعوات بالسذاجة، ومن يطلقها شرِه للسلطة ويسعى للتمديد أو ترؤس الحكومة المزمعة، مشيرًا إلى أن سحب الثقة من حكومة باشاغا يحتاج إلى موافقة 120 نائب، وهذا مستحيل، وسحب الثقة من حكومة الدبيبة أكثر تعقيدًا.

وأكد دغيم أنهم راهنوا في ملتقى الحوار السياسي على فكرة “التمهيد للانتخابات”، ورفض طرح إجرائها من حكومتي الثني والسراج معا، ولكن التمهيد فشل ومن العبث تكرار التجربة.

وختم دغيم بأن كل الشواهد تؤكد استحالة الحلول الأمنية والعسكرية في ليبيا أو إجراء تسوية جديدة، موضحًا أن كل المؤسسات تساوت في عدم الشرعية، والمشروعية للشعب وحده ولم يبقَ إلا انطلاق الانتخابات بالقوانين الحالية وبتنفيذ الحكومتين معا وبإشراف الرئاسي، وإلزام جميع المترشحين بإجازة 3 أشهر، انطلاقا من نهاية يونيو.