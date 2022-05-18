نائب أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير الليبي

تسلم نائب أمير قطر عبدالله بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء أوراق اعتماد السفير الليبي محمد مصطفى الصغير.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إن مراسم استقبال رسمية أقيمت لدى وصول 6 سفراء جدد إلى الديوان الأميري في الدوحة.

وأضافت أن آل ثاني تسلم أوراق اعتماد كل من محمد مصطفى الصغير سفير دولة ليبيا، وسفراء كل من مملكة إسواتيني، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية أنغولا، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية استونيا.

ورحب نائب الأمير بالسفراء متمنياً لهم التوفيق في مهامهم، وللعلاقات بين دولة قطر ودولهم مزيداً من التطور والنماء.

من جانبهم نقل السفراء للأمير القطري تحيات قادة دولهم وتمنياتهم للشعب القطري بدوام التقدم والازدهار، وفقا لـ”قنا”.