وزارة الصحة تطلق منظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد

أشرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، على التشغيل التجريبي لمشروع “تطبیق منظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد”.

جاء ذلك خلال زيارة أبوجناح الأربعاء لمقر العيادة المجمعة غوط الشعال، بطرابلس، حيث جرت مراسم التشغيل التجريبي للمشروع الذي تنفذه وزارة الصحة منذ أكثر من خمس سنوات، بعد تجهيز البنية التحتية لهذا المشروع، ليتم تطبيقه في مدينتي طرابلس وبنغازي خلال المرحلة الأولى، داخل عيادتي غوط الشعال والكيش المجمعتين، وفق أحدث المعايير الدولية.

وأوضحت الوزارة أن المشروع سيسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب تحسين جودة العمل واستقبال المعلومات من المواطنين، حيث يتم إدخال المعلومات مباشرة من المرضى المترددين على العيادة.

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