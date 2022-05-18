اللافي وأبو جناح يبحثان العديد من القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة

التقى عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الأربعاء، نائب رئيس الحكومة منتهية الولاية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، لبحث العديد من القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة، والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية المختلفة.

وتناول اللقاء الذي تم بديوان المجلس الرئاسي، سبل تدليل الصعاب التي تواجهها المؤسسات الصحية، وتطوير المستشفيات العامة ودعمها، وبحث آلية الارتقاء بأداء القطاع، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد اللافي، على دعم المجلس الرئاسي للوزارة، مشيداً بجهود العاملين في القطاع، رغم التحديات التي يواجهونها، مطالباً كل الجهات المختصة بدعم هذا القطاع الحساس، متوجهاً بالشكر لكل منتسبيه لجهودهم وعطائهم.