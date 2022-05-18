الجدال: جمع السلاح ودمج المجموعات المسلحة أكثر فعالية من القاعدة الدستورية

وصف المحلل السياسي، المختار الجدال، المشهد الحالي التي تمر به ليبيا بأنه كارثة، مشيرا إلى أن الاستقطاب صار حاداً من الأطراف المتصارعة على السلطة.

وأضاف «الجدال»، في منشور له عبر فيسبوك، «لا يغرنكم الدعاية الإعلامية للأطراف فالجميع يستعد وينتظر الفرصة المواتية للانقضاض على الجميع».

وتابع أن «الجميع يلهث خلف الكرسي في وطن صارت فيه الغنيمة هي الهدف والجميع يستخدم فزاعة الوطنية للبحث عن المصلحة الشخصية والأخطر في ذلك من يتمترس خلف السلاح أو الدين».

ولفت بقوله، «قالوا قديماً الانسحاب صفحة بيضاء من صفحات المعركة، فهل نرى صفحة أخرى بلون أحمر للجلوس على كرسي السلطة ؟ أستمراراً للمعركة التي قلبنا صفحتها».

وأوضح مختتما بقوله، «الكثيرون يعتقدون إن القاعدة الدستورية هي الحل ولكني أقول في الوضع الراهن جمع السلاح ودمج المجموعات المسلحة أكثر فعالية، والسبب إن من يسيطر على الأرض لن يرضيه التنازل عن مصالحه مقابل اتفاق نتج عن حوار من سياسيين لا يملكون تنفيذه».