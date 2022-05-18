دعوات للبعثة الأممية بدعم المشاركة السياسية للشباب والنساء

طالب أعضاء ما يسمى “مجلس الأمة الليبي” من البعثة الأممية لدى ليبيا، دعم المشاركة السياسية للشباب والنساء، وكذلك لمعالجة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام.

جاء ذلك خلال لقاء أعضاء المجلس بالمستشارة الأممية ستيفاني وليامز الأربعاء، بالعاصمة المصرية القاهرة، التي أطلعتهم على جهود الأمم المتحدة لاستعادة العملية الانتخابية من خلال إطار دستوري ثابت توافقي.

يُذكر أن وليامز تشرف على المشاورات المتعلقة بالمسار الدستوري التي يجريها ممثلو مجلسي النواب والدولة لليوم الرابع على التوالي، والتي انطلقت في جولتها الثانية في 15 مايو الجاري.

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