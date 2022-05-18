وزير الصناعة بحكومة الاستقرار يزور سبها ويؤكد سعي وزارته لإنعاش مصانعها المتوقفة

أكد وزير الصناعة بحكومة الاستقرار، امحمد السعيدي، خلال جولة نظمها ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الجنوبية ضمت وزيري الصناعة والعمل على عدد من مصانع مدينة سبها، سعي وزارته للاطلاع على أوضاع المصانع المتوقفة في المدينة ودراسة سبل إعادتها للحياة وتفعيل دورها بعد سنوات طويلة من التوقف.

وقال السعيدي إنه بادر بزيارة عدة مصانع متوقفة منها مصنع اللدائن ومصنع تجفيف البصل والثوم ومصنع الأكسجين والمخبز الآلي، واطلع على أوضاعها واستمع لشروح وافية عن تاريخها وأسباب توقفها، وأوضاع العاملين فيها.

ويبلغ عدد المصانع المتوقفة في مدينة سبها عشرة مصانع، هي مصنع المكرونة، مصنع طحن الغلال، مصنع تعليب الطماطم، مصنع المشروبات الغازية، مصنع الأعلاف، مصنع تجفيف البصل والثوم، المخبز الآلي، مصنع المياه المعدنية، مصنع الحليب، ومصنع اللدائن.

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