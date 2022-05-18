أبو جناح يفتتح التشغيل التجريبي لـ«منظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد»

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ووزير الصحة المكلف «رمضان أبوجناح»، مراسم التشغيل التجريبي لمشروع تطبيق منظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد، بمقر العيادة المجمعة غوط الشعال، بطرابلس.

ويعد مشروع تطبيق منظومة الملف الصحي الإلكتروني الموحد، أحد المشاريع التي تنفذها وزارة الصحة منذ أكثر من خمس سنوات.

وتم الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لهذا المشروع ليتم تطبيقه في مدينتي طرابلس وبنغازي خلال المرحلة الأولى، داخل عيادتي غوط الشعال والكيش المجمعتين، وفق أحدث المعايير الدولية.

وتتضمن المنظومة الصحية الإلكترونية، الملف الصحي الإلكتروني، والبطاقة الصحية الإلكترونية، كما قدمت اللجنة الفنية عرضًا مرئيًا مفصلًا عن المشروع، ومراحل تنفيذه، ومدى الاستفادة منه في تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب الآلية المتبعة لسير العمل، واستقبال المعلومات من المواطنين، حيث جرى إدخال المعلومات مباشرة من المرضى المترددين على العيادة.

من جانب آخر، أشار أبوجناح إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات الفنية الواجب توفرها في المنظومة، لضمان أمن وسلامة البيانات الخاصة بالمواطنين، وللحفاظ على خصوصية البيانات وعدم تلفها أو فقدانها.