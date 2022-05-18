توقف مؤقت لأعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية

أكد رئيس الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، توقف أعمال تنفيذ مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالية، نتيجة الاشتباكات المسلحة بالمنطقة المحاذية للمشروع خلال اليومين الماضيين.

وقال العبدلي في تصريح عبر الصفحة الرسمية للشركة، أن الفرق الفنية التابعة لشركتي إينكا وسيمنس المنفذتين للمشروع بصدد إعداد تقرير كامل عن حجم الأضرار الفنية التي لحقت بالمشروع ومدى تأثيرها، في موعد التسليم.

مؤكدًا أن القيمة المالية لإصلاح الأعطال ستكون عالية، نتيجة تضرر مكونات يستوجب استيرادها من الدول المصدرة لها وغير موجودة محلياً.