السائح يؤكد استلام نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال

كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، عن التجهيز لإطلاق حملة موسعة ضد مرض شلل الأطفال، بعد وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال للبلاد.

وتعاني ليبيا من تذبذب في إمدادات اللقاحات والتي تضاعفت في السنوات الأخيرة، حيث سبق لليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية التحذير عام 2020 من النقص الحاد في التطعيمات التي تهدد بتعريض أكثر من 250,000، مع استمرار التوترات الأمنية وجائحة فيروس كورونا المستجد وتعطل خدمات الرعاية الصحية وانقطاع التيار الكهربائي المنتظم ونقص إمدادات المياه الآمنة وإغلاق المدارس والأماكن الملائمة للأطفال.

وتُعد ليبيا من الدول التي نجحت في القضاء على مرض شلل الأطفال، حيث لم تسجل حالة إصابة في البلاد منذ العام 1991 بفضل البرنامج الموسع للتطعيمات.

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