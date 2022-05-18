أبوراص: ظاهرة الهجرة يمكن أن تساهم في التنمية بشكل إيجابي

التقت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب ربيعة أبوراص عبر التقنية الافتراضية بعدد من أعضاء المجالس البلدية من مختلف مناطق ليبيا.

وذكر مجلس النواب في بيان إن الاجتماع جاء في إطار حرص اللجنة على إشراك جميع الجهات ذات العلاقة بملف الهجرة، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول دور البلديات في إدارة ملف الهجرة وخاصة حوكمة اليد العاملة.

وأكدت أبوراص على أهمية أن توضع البلديات في الاعتبار بالنسبة لإدارة ملف الهجرة من جوانبه المختلفة ومنها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية ، باعتبار أن البلديات تتعامل مباشرة مع المهاجرين.

وجددت النائبة التأكيد على أن ظاهرة الهجرة يمكن أن تتحول إلى موضوع يساهم إيجابياً في التنمية، إذا تمت إدارة الملف بشكل جيد، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى.

وشددت على ضرورة وضع البلديات ضمن المستهدف في خطط اللجنة للتطوير، وحرصها على التعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتطوير قدرات البلديات في العمل على ملف الهجرة وحوكمة اليد العاملة من خلال برامج التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية لإضافة ما يلزم لهياكل البلديات بما يسمح بالعمل على ملف المهاجرين.

واختتمت رئيس اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بالتأكيد على أهمية ملف الهجرة وضرورة أن يكون العمل عليه ضمن الأولويات الوطنية.