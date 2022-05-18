رابطة حقوق الإنسان التونسية تتعهد بالتدخل في ملفي هانيبال القذافي

أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم أن الرابطة تقف إلى جانب الليبيين ضد كل الانتهاكات التي تستهدفهم منذ 2011.

كما أكد مسلم، لدى استقباله أمس الثلاثاء، وفد اتحاد القبائل الليبية بمقر المنظمة بالعاصمة أن رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بتونس ستتدخل من أجل الإفراج عن هانيبال القذافي ونصرة قضايا المعتقلين والأسرى داخل المعتقلات الليبية.

كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى ملف المهجرين الليبيين في الداخل والخارج.

وفي سياق متصل، استعرض وفد اتحاد القبائل الليبية مبادرتهم لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وأبرز رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم أن المنظمة تدعم كل مبادرة تعمل على حل الأزمة الليبية بالطرق السلمية والحل الداخلي.

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