الجزائر تدعو الأطراف الليبية تجنب التصعيد وتوفير الجهود لإجراء الانتخابات

العنوان – الجزائر

دعت الجزائر، الثلاثاء، جميع الأطراف الليبية إلى تجنب التصعيد والعمل على توفير الظروف لإجراء انتخابات نزيهة، باعتبارها أفضل وسيلة لحل الأزمة الراهنة.

وأضافت الخارجية الجزائرية في بيان لها أن الجزائر تتابع بقلق كبير التطورات الأخيرة في دولة ليبيا إثر اندلاع اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس.

وطلبت وزارة الخارجية الجزائرية جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والعمل على إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار.

وشددت الوزارة على توحيد الجهود لتوفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، لأنها أفضل وسيلة تسمح بتكريس سيادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة بين قوات تابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأخرى داعمة لحكومة فتحي باشاغا خلفت قتيلا وعددا من الجرحى.

وجاءت الاشتباكات عقب ساعات من وصول باشاغا إلى مدينة طرابلس وإعلانه مباشرة أعمال حكومته منها.