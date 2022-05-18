نورلاند يؤكد دعم الولايات المتحدة لإدماج الأقليات في العملية السياسية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، “دعم الولايات المتحدة لإدماج الأقليات في البلاد وجميع الطوائف الليبية الأخرى، في العملية السياسية الجارية”.

جاء ذلك خلال لقاء نورلاند رئيس “المؤتمر العام للتبو” عيسى عبدالمجيد منصور، الأربعاء، حيث اتفقا على الحاجة إلى الهدوء في أعقاب الاشتباكات التي شهدتها طرابلس، مؤكدين على أهمية الحوار وسرعة التحرك نحو الانتخابات.

وسبق لمنصور الالتقاء بنورلاند في أكتوبر من العام الماضي، للضغط باتجاه ضمان تمثيل جميع “السكان الأصليين” بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية، وفق بيان السفارة الأمريكية في حينها.

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