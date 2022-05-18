مؤسسة النفط تعلن نجاح اختبارات لمشروع منظومة قياس الصادرات بحظيرة خزانات شركة أكاكوس

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، نجاح الاختبارات النهائية لمشروع منظومة قياس الصادرات بحظيرة خزانات شركة أكاكوس للعمليات النفطية بالزاوية.

وقالت المؤسسة، في بيان، “في ذكرى اليوم العالمي للقياس نعلن نجاح الاختبارات الموقعية لمنظومات قياس التدفق للنفط الخام بحظيرة خزانات شركة أكاكوس للعمليات النفطية بالزاوية”. وأوضحت، أن الاختبارات أُجريت مؤخرا تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة للتفتيش والقياس.

ونقلت المؤسسة، عن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله إشادته بالمجهودات المضنية المبذولة خلال الأسابيع الماضية من قبل فريق المهندسين. وأشارت المؤسسة إلى فريق المهندسين مشكل من شركة أكاكوس بكفاءات ليبية.

وقالت إن الفريق مكلف بتنفيذ الاختبارات والمعايرة واجراء الصيانة والتشغيل لهذه المنظومة الهامة المخصصة لأغراض نقل الملكية.

وذكرت، أن ذلك يأتي ضمن سلسلة مشاريع لمنظومات سيتم تدشينها واعتمادها خلال هذا العام.حيث تتكون المنظومة التي تم اختبارها من 4 خطوط عدادات تعمل بتقنية الموجات فوق الصوتية بكامل ملحقاتها. بالإضافة إلى منظومتي معايرة واختبار ومنظومة تحكم وحاسبات تدفق ومنظومة ضبط الجودة للنفط الخام.

وقالت المؤسسة، إن مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي، أكد بأن نجاح الاختبارات قد تكلل بعد تظافر وتكامل الجهود بين الإدارة العامة للتفتيش والقياس وقطاع الهندسة بشركة أكاكوس.

وأضاف، أن الإدارة بصدد إصدار الاعتماد النهائي لهذه المنظومة الحديثة بعد الحصول على درجات دقة عالية بالمطابقة مع دليل القياس الليبي والمواصفات والمعايير القياسية الدولية المطبقة بالإدارة.