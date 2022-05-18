الخارجية السودانية: حريصون على تطوير علاقاتنا بليبيا في مختلف المجالات

جدد وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلّف نادر الطيب حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق المشترك في عديد القضايا الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في العاصمة السودانية الخرطوم سفير ليبيا لدى السودان فوزي بومريز وفقا لما نشرته وزارة الخارجية بالحكومة منتهية الولاية.

وأكد وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلّف خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وضرورة العمل على تطويرها، داعيا إلى ضرورة عودة الأمانة العامة لمنظمة الساحل والصحراء لاستئناف نشاطها وممارسة عملها من داخل مقرها بالعاصمة طرابلس لتحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته أكد السفير الليبي على أهمية العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين طوال الحقب الماضية، مبدياً استعداد ليبيا للعمل من أجل إحياء التكامل الليبي السوداني وإعادة عمل الغرف التجارية المشتركة من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجهات المختصة.