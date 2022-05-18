أمن الخمس: ضبط 375 بنغلاديشيا حاولوا الهجرة بشكل غير شرعي

أعلنت مديرية أمن الخمس عن تمكن الدوريات الأمنية بقسم النجدة من إفشال محاولة تهريب عدد من المهاجرين غير الشرعيين وضبط 375 مهاجراً من جنسية البنغلاديش وهم يحاولون الهجرة بشكل غير شرعي عبر البحر.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه أثناء ضبط المهاجرين اشتبك عناصر شرطة النجدة مع أفراد العصابة التي تقوم بعملية التهريب وتم تبادل إطلاق النار معهم قبل أن يتم ضبطهم.

وأضافت، أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ومركز شرطة مركز سوق الخميس وأعضاء الإدارة العامة للدعم المركزي المرقب وخفر السواحل بوزارة الدفاع.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الموقوفين وإحالتهم الى جهات الاختصاص.