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البرلمان الجزائري يبحث الوضع الليبي مع مسؤول روسي

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعا رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الجزائري رابح جدو- الأربعاء- مع نظيره الروسي فيكتور بونداريف، إلى إيجاد حل سلمي للأوضاع في ليبيا ومالي والصحراء الغربية.

وأكد جدو في لقائه مع البرلماني الروسي بالعاصمة الجزائر موقف بلاده المساند لقرارات الأمم المتحدة بخصوص الصحراء الغربية، كما حثا طرفي النزاع على التوصل إلى حل عادل ونهائي “يضمن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير” – وفقاً لما أوردته صحيفة الأمة برس نقلاً عن المسؤولين.

وأشار جدو خلال اللقاء إلى أهمية تقوية التعاون العسكري بين الجزائر وروسيا، منوهاً بضرورة توسيع وتطوير التبادلات الاقتصادية لتشمل مجالات عديدة لاسيما في المجال العلمي.

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قناة 218 الليبية

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