أي تعاون مع حكومة “باشاغا” يغضب الله

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أدانت ما يُزعم بأنها دار الإفتاء التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، في بيان، ما أسمته بـ”المحاولة الانقلابية الفاشلة”. لدخول رئيس الحكومة فتحي باشاغا لطرابلس.

وأشاد البيان بموقف قادة المجموعات المسلحة، قائلا: “نشيد بالكتائب الأمنية التي تنادت في وقت قصير وأخرجت الانقلابيين من طرابلس”. ولاسيما رئيس جهاز دعم الاستقرار اغنيوة الككلي، وآمر سرية الإسناد التابعة للبحث الجنائي الزاوية المدعو محمد بحرون الملقب بـ “الفار” .

وأكد البيان، دعم حكومة الوحدة، معتبرا أن حل هذه الأزمة يتمثل في حل مجلسي النواب والدولة وإجراء انتخابات برلمانية فقط.

وتابع البيان “التعاون مع حكومة المعتدين بأي وجه من الوجوه يغضب الله”.

وأضاف البيان، أن الحكومة المرتقبة برئاسة باشاغا تم تمريرها بالتزوير. مردفا “حكومة البرلمان روعت الآمنين وعطلت الدراسة ويجب محاسبة كل المتورطين في دخولها”.

ولفت البيان إلى الاستغراب من مساواة البعثة والسفارة الأمريكية بين حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا. معتبرا أن الأولى هي الشرعية المعترف بها دوليا، بينما الثانية حكومة الانقلاب، وفق نص البيان.