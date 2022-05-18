الخطابي: “اجتماعات القاهرة” توصلت لاتفاق مبدئي على بعض مواد الدستور

أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق مواصلة أعمال الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري لليوم الرابع بالعاصمة المصرية القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

بدوره، قال عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب المبروك الخطابي، إن الحوار يشهد أجواءً إيجابية بين أعضاء المجلسين.

وأضاف الخطابي في تصريحات صحفية: “نحتاج بعض الوقت لبلورة الأفكار والآراء التي حدث فيها تقارب كبير”.

وتابع: “هناك اتفاق مبدئي على بعض بنود مواد الدستور، وجلسات اللجنة مستمرة إلى يوم الجمعة المقبلة للنقاش”.