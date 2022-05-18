حملة موسعة قريبا.. وصول نصف مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال إلى ليبيا

أعلن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال للبلاد.

وكشف السائح، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، التجهيز لإطلاق حملة موسعة ضد مرض شلل الأطفال، لتبقى بلادنا خالية من شلل الأطفال.

وأضاف أن آخر حالة جرى رصدها كانت في سنة 1991، مقدمًا الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

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شلل الأطفال يعود لأفريقيا

وفي 18 فبراير الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل إصابة بشلل الأطفال في مالاوي، هي الحالة الأولى التي تُرصد في أفريقيا منذ أكثر من خمس سنوات، وفق «فرانس برس».

وتتسبب فيروسات شلل الأطفال بشلل دائم لا يمكن علاجه. ولا تزال أشكال غير برية من الفيروس تنتشر في أفريقيا وآسيا، وتمثل نتيجة لشكل ضعيف من الفيروس يستخدم في اللقاحات، ثم ينتشر.

كيف ينتقل فيروس شلل الأطفال؟

وينتقل الفيروس عن طريق براز الشخص المصاب به، ثم يلتقط من خلال الماء أو الطعام الملوثين، ويتكاثر في الأمعاء. ولا يوجد علاج له لكن التطعيم يمنع العدوى وانتقالها، وهذا الأمر أسهم في القضاء على أشكال الفيروس البرية.

وصنع اللقاح في خمسينات القرن الماضي، لكنه ظل بعيدًا من متناول البلدان الفقيرة في آسيا وأفريقيا. وسجلت أفريقيا وحدها أكثر من 70 ألف إصابة العام 1996.