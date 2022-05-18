دغيم يحذر من ثورة شعبية قادمة أو حرب أهلية ويشدد على إجراء انتخابات عامة

العنوان – طبرق

حذر النائب بمجلس النواب زياد دغيم من خطر فوضى ثورة شعبية قادمة أو حرب أهلية كبرى.

وشدد دغيم في تصريحات صحفية على ضرورة إجراء انتخابات عامة قبل نهاية موعد انتهاء خارطة الطريق، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ البلاد.

وقال النائب :”توجد قوانين انتخابية قائمة ويمكن لحكومتي باشاغا والدبيبة إدارة الانتخابات، كلٌّ منها في مناطق سيطرتها تحت إشراف المجلس الرئاسي والمفوضية.

واعتبر أن إنشاء حكومة ثالثة أو جديدة غير واقعي، وقال :”هذه دعوات سذاجة، ومن يطلقها شرِه للسلطة ويسعى للتمديد أو ترؤس الحكومة المزمعة”.

وأوضح دغيم أن سحب الثقة من حكومة باشاغا يحتاج إلى موافقة 120 نائب، وهذا مستحيل، مؤكدًا أن سحب الثقة من حكومة الدبيبة أكثر تعقيدا.

وأكد النائب أن كل الشواهد تؤكد استحالة الحلول الأمنية والعسكرية في ليبيا أو إجراء تسوية جديدة.

ولفت دغيم إلى أن كل المؤسسات تساوت في عدم الشرعية، والمشروعية للشعب وحده ولم يبقَ إلا انطلاق الانتخابات بالقوانين الحالية وبتنفيذ الحكومتين معا وبإشراف الرئاسي، وإلزام جميع المترشحين بإجازة 3 أشهر، انطلاقا من نهاية يونيو.