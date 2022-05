ساباديل: مبادرة النايض بناءة وتحافظ على السلام والمضي قدما نحو الانتخابات

ليبيا – أشاد الاتحاد الأوروبي بمبادرة “النقاط الـ10” التي قدمها “تكتل إحياء ليبيا” برئاسة عارف النايض الرامية إلى تحقيق عملية تجديد الشرعية في البلاد سلميا.

Excellent discussion with @aref_nayed about the present & future of #Libya, how to maintain peace and move towards elections. We discussed in detail his constructive 10 point proposal, including the necessity to protect oil revenues and make sure they benefit all Libyans.

— Sabadell Jose (@jose_sabadell) May 18, 2022