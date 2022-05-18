ساباديل: مبادرة النايض بناءة وتحافظ على السلام والمضي قدما نحو الانتخابات

ليبيا – أشاد الاتحاد الأوروبي بمبادرة “النقاط الـ10” التي قدمها “تكتل إحياء ليبيا” برئاسة عارف النايض الرامية إلى تحقيق عملية تجديد الشرعية في البلاد سلميا.

Excellent discussion with @aref_nayed about the present & future of #Libya, how to maintain peace and move towards elections. We discussed in detail his constructive 10 point proposal, including the necessity to protect oil revenues and make sure they benefit all Libyans. — Sabadell Jose (@jose_sabadell) May 18, 2022

تغريدة لرئيس بعثة الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد وصف فيها المبادرة بأنها حول حاضر ومستقبل ليبيا وكيفية الحفاظ على السلام والمضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضاف ساباديل إن ناقش مع النايض بالتفصيل اقتراحه البناء المكون من 10 نقاط بما في ذلك ضرورة حماية عائدات النفط والتأكد من أنها تفيد جميع الليبيين.

يشار إلى أن أبرز مضامين المبادرة دعت إلى المحافظة على وقف إطلاق النار وإعادة تفعيل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة والترتيب لانعقادها بشكل دائم واستئناف تصدير النفط والغاز والاكتفاء بالإنفاق من موارد الدولة على المرتبات والضروريات الغذائية والدوائية وما يتعلق بالطاقة وإجراء الانتخابات.

ترجمة المرصد – خاص

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