محكمة ليبية تؤجل الحكم في «مذبحة أبو سليم»

أجلت محكمة ليبية أمس النطق بالحكم في قضية «مذبحة سجن أبو سليم» إلى منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل. ووفق وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس، فقد أعلنت محكمة استئناف طرابلس موعداً للنطق بالحكم ضد المتهمين في تنفيذ مذبحة أبو سليم الشهر المقبل بحضور أهالي الضحايا. مشيرة إلى أن الدائرة التاسعة بمحكمة استئناف طرابلس كانت أصدرت في الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) 2019 حكماً بإسقاط التهمة عن المتهمين في قضية سجن أبو سليم، التي راح ضحيتها أكثر من 1200 سجين إبان عهد معمر القذافي، وذلك لانقضاء مدة الخصومة.