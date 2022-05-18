وزير داخلية الدبيبة يبحث مع السفير الإسباني التعاون في مكافحة الإرهاب وحماية الآثار

استقبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خالد مازن، السفير الاسباني لدى ليبيا خافيير لاراشي والملحق الأمني بالسفارة خوسيه ماريا.

وتناول اللقاء التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الأمنية المختلفة منها (الهجرة غير الشرعية ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال وحماية الآثار و الشرطة السياحية ).

كما تم خلال هذا اللقاء تحديد نقاط اتصال بين إدارة العلاقات والتعاون والملحق الأمني بالسفارة.

ومن جهته أكد السفير على تواجده وممارسة عمله داخل طرابلس وبأن الترتيبات قائمة لمنح التأشيرات للمواطنين الليبيين في المستقبل القريب.

وأكد وزير الداخلية بأن وزارته قائمة بواجباتها تجاه جميع السفارات عن طريق الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية.