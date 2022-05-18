الناطق باسم «حكومة باشاغا»: نسقنا مع الكيانات والبلديات قبل دخولنا طرابلس

قال الناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، إن دخول طرابلس «لم يكن متسرعًا»، مشيرًا إلى أنه جرى «التنسيق مع الكيانات الموجودة بها والبلديات».

وأضاف عبدالجليل، في تصريحات قناة «الحدث» السعودية، أن «رئيس الحكومة فتحي باشاغا في تواصل مستمر مع الجانب التركي».

وأشار إلى أن الحكومة المكلفة تواصل عملها من مدينة سرت، وتدعم إجراء الانتخابات، متابعًا: «الحكومة ستعمل المستحيل من أجل إجراء الانتخابات في الموعد الذي سيحدده القانون».

عبدالجليل: نحن من يسرنا لقاءات النواب والأعلى للدولة في القاهرة

وتابع: «نحن من يسرنا لقاءات النواب والأعلى للدولة في القاهرة لأجل الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات. وتعهدنا للجميع بتنفيذ أي موعد يتم الاتفاق علية لأي انتخابات مستقبلية».

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وشهدت العاصمة طرابس، أمس الثلاثاء، اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن دخول الأخير مدينة طرابلس، قبل أن يغادرها إلى سرت.

أحداث طرابلس

وأعلن باشاغا في خطاب مسجل مساء أمس باشاغا أن الحكومة المكلفة ستباشر عملها من مدينة سرت، اعتبارًا من اليوم الأربعاء. وهاجم باشاغا حكومة الوحدة الوطنية، التي قال إنها استخدمت «خطاب الكراهية والتخوين والسب، واستخدام الأجهزة الأمنية في إرهاب الناس وتهديدهم والقبض عليهم…»، في سياق سرده ملابسات دخوله طرابلس في وقت سابق اليوم.

في المقابل، رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على ذلك واصفًا باشاغا وحكومته بـ«طيور الشر»، وقال: «إذا كانوا يريدون الكرسي فعليهم بالانتخابات»، ومضى مشددًا: «لن ننسى من اعتدى علينا».